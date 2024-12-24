Спрос на недвижимость упала в Новосибирске на 12 процентов

Ключевая ставка по ипотеке поменялась в июле 2024 года. Это привело к тому, что доля сделок по ипотеке в регионе снижается, но при этом доля ипотеки в способах приобретения объектов недвижимости остается на прежнем уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии