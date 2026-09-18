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Донецкая группа новостей

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❗️ Макеевка. Жуткое ДТП в Ханженково, возле Визита (Ням-Ням) ...

❗️ Макеевка. Жуткое ДТП в Ханженково, возле Визита (Ням-Ням) ...

❗️ Макеевка. Жуткое ДТП в Ханженково, возле Визита (Ням-Ням) Мотоциклитлиста забрал реанимобиль. На месте ДТП лужа крови и разбитый шлем.

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