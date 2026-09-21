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Царьград

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В Геленджике потушили пожар у Голубой бухты на 400 квадратах

В Геленджике потушили пожар у Голубой бухты на 400 квадратах

Лесной пожар в Геленджике в районе Голубой бухты полностью потушен к 07:30, его площадь составила 400 квадратных метров.

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