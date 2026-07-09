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«Пересматривал бы это ограбление снова и снова». Мэр Нью-Йорка неожиданно высказался о матче Аргентина — Египет

«Пересматривал бы это ограбление снова и снова». Мэр Нью-Йорка неожиданно высказался о матче Аргентина — Египет

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани решил обозначить свою позицию по судейскому вопросу матча 1/8 финала ЧМ-2026 Египет — Аргентина (2:3).

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