Фестиваль "Здоровая нация" в Махачкале приурочен к Всероссийскому дню физкультуры

Фестиваль "Здоровая нация" в Махачкале завершился успешным проведением. Организаторы - администрация города и Министерство физической культуры и спорта Республики Дагестан - смогли собрать множество жителей и гостей столицы на утреннюю зарядку с чемпионами, которая прошла на городском пляже.