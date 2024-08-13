Фестиваль "Здоровая нация" в Махачкале приурочен к Всероссийскому дню физкультуры

Фестиваль "Здоровая нация" в Махачкале завершился успешным проведением. Организаторы - администрация города и Министерство физической культуры и спорта Республики Дагестан - смогли собрать множество жителей и гостей столицы на утреннюю зарядку с чемпионами, которая прошла на городском пляже.
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