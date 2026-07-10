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Основатели секты "Империя гусей" стали фигурантами уголовного дела

Основатели секты "Империя гусей" стали фигурантами уголовного дела

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных на основателей интернет-секты "Империя гусей", которых подозревают в растлении более 20 подростков.

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