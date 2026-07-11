Пушкину, кажется, досталось больше других районов Петербурга из-за грозы. 🔹Почти весь город в пробках - из-за подтоплений и упавших деревьев.
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Пушкину, кажется, досталось больше других районов Петербурга из-за грозы. 🔹Почти весь город в пробках - из-за подтоплений и упавших деревьев.