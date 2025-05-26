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Натуральный рецепт чистки подушек от желтых пятен

Натуральный рецепт чистки подушек от желтых пятен

Натуральный рецепт чистки подушек от желтых пятен Алёна ЮрьеваС наступлением лета многие замечают неприятные изменения на своих подушках — желтые пятна, которые появляются из-за пота, кожного жира и высокой влажности.

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