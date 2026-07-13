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Русская весна

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Европа увеличила закупки российского СПГ до рекордного уровня — FT

Европа увеличила закупки российского СПГ до рекордного уровня — FT

Европа увеличила закупки российского СПГ до рекордного уровня перед вступлением в силу запрета на импорт сжиженного газа из РФ по долгосрочным контрактам, сообщает Financial Times.

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