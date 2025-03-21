Эксперт рассказал, как протесты в Турции могут повлиять на отдых россиян

Пока выводы делать рано Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что в ближайшие недели станет понятно, будут ли россияне отменять свои поездки в Турцию, передает радио Sputnik.
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