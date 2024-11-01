«Известия»: в России предложили продавать электронные сигареты по рецепту

Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять электронные сигареты и электронные средства доставки никотина к лекарственным препаратам, чтобы контролировать их продажу через аптеки по рецепту врачей-терапевтов.
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