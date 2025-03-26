Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов

Забирать государственные награды у уехавших деятелей культуры, которые плохо отзываются о России, не стоит, однако и пускать их в страну тоже не следует, заявил в интервью «Известиям» российский режиссёр Никита Михалков.
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