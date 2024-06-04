🗳 Выборы депутатов Госсовета Крыма пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2024 года Решение приняли во время заочного голосования, сообщается в telegram-канале ГС РК.
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🗳 Выборы депутатов Госсовета Крыма пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2024 года Решение приняли во время заочного голосования, сообщается в telegram-канале ГС РК.