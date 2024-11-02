Как сделать уголь для барбекю своими руками

Настает пора шашлыков! И вам наверняка не захочется опять собирать хворост или дрова на полянке, на которую вы приедете, ведь их там может и не быть! Либо на дачном участке вам просто негде взять нужный материал, а покупать не хочется.
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