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Операция по пересадке кожи требуется президенту рязанской Федерации бодибилдинга

Операция по пересадке кожи требуется президенту рязанской Федерации бодибилдинга

Чемпионке России и Европы по бодибилдингу Ольге Богруновой собирают 20 тыс. евро на лечение.Президент рязанской Федерации бодибилдинга Ольга Богрунова получила сильнейшие ожоги и нуждается в пересадке кожи.

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