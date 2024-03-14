Операция по пересадке кожи требуется президенту рязанской Федерации бодибилдинга

Чемпионке России и Европы по бодибилдингу Ольге Богруновой собирают 20 тыс. евро на лечение.Президент рязанской Федерации бодибилдинга Ольга Богрунова получила сильнейшие ожоги и нуждается в пересадке кожи.
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