ФСБ показали настоящий боевик: Агенты СБУ собирали данные для терактов, но были раскрыты — кадры

Сотрудники силовых структур задержали агентов украинских спецслужб в Белгородской области и Пермском крае, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК для диверсий и терактов.
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Таких и судить не надо, поставить к стенке и пулю в лоб.