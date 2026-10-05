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Царьград

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ФСБ показали настоящий боевик: Агенты СБУ собирали данные для терактов, но были раскрыты — кадры

ФСБ показали настоящий боевик: Агенты СБУ собирали данные для терактов, но были раскрыты — кадры

Сотрудники силовых структур задержали агентов украинских спецслужб в Белгородской области и Пермском крае, собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК для диверсий и терактов.

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