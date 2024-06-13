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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст о Луке Дончиче: «Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому»

«Лука рухнул на площадку вместе с Брауном, поставив себя в неприемлемую позицию за 4 минуты до конца матча, имея 5 фолов.

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