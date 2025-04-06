Приказали покинуть США: у администрации Трампа вышел конфуз с украинскими беженцами

Администрация президента Дональда Трампа признала и принесла извинения после того, как заявила, что случайно сообщила некоторым украинским беженцам, спасающимся от вооруженного конфликта в их стране, что им необходимо покинуть США, поскольку их правовой статус аннулируется.
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