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Корабли НАТО оказались беспомощны

Корабли НАТО оказались беспомощны

Первым стреляет тот, кто стреляет первым, остальное придумывается в оправдание.(А. Азольский) Отсутствие противокорабельных ракет на современных кораблях стран НАТО не имеет достойного объяснения.

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