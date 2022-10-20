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Нани об уходе Роналду: «Может, ему нужно было сходить в туалет. Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает, чтобы играть»

Нани высказался о досрочном уходе Криштиану Роналду с матча. Нападающий «Манчестер Юнайтед», проведший весь матч против «Тоттенхэма» (2:0) в запасе, на 90-й минуте ушел со скамейки запасных и сразу же покинул «Олд Траффорд».

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