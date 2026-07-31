Четыре российских бигтеха заинтересовались покупкой акций оператора карт «Мир»

Крупные технологические компании, имеющие свои дочерние банки, Wildberries, Ozon, «Яндекс» и МТС, интересуются покупкой доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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