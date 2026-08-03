Три человека погибли в Геленджике при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ещё 13 человек, включая детей, пострадали.
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Три человека погибли в Геленджике при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ещё 13 человек, включая детей, пострадали.
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