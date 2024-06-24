В Удмуртии предстанет перед судом администратор пункта выдачи заказов за мошенничество на сумму почти 600 тысяч рублей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Ижевску окончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней уроженки Республики Азербайджан в совершении преступления, предусмотренного ч.
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