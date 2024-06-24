В Удмуртии предстанет перед судом администратор пункта выдачи заказов за мошенничество на сумму почти 600 тысяч рублей

Происшествия
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Происшествия

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Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Ижевску окончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней уроженки Республики Азербайджан в совершении преступления, предусмотренного ч.

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