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Барсик и Бимка

Барсик и Бимка

Баба Маша вставала всегда рано, сказывалась многолетняя привычка. Жизнь в деревне не располагала долгим вылёживаниям – корову подоить и вывести пастуху в стадо, кур покормить, завтрак приготовить и успеть до жары хотя бы одну грядку прополоть.

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