Финразведка захотела получать данные об имуществе россиян без их ведома

Росфинмониторинг планирует получать информацию о собственности граждан без их уведомления. Поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости» были одобрены 10 сентября правительственной комиссией по законодательной деятельности В настоящее время владельцы недвижимости уведомляются о том, кто запросил сведения об их имуществе, говорится в документах комиссии, доступ к которым есть у «Известий».
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