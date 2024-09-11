Финразведка захотела получать данные об имуществе россиян без их ведома

Росфинмониторинг планирует получать информацию о собственности граждан без их уведомления. Поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости» были одобрены 10 сентября правительственной комиссией по законодательной деятельности В настоящее время владельцы недвижимости уведомляются о том, кто запросил сведения об их имуществе, говорится в документах комиссии, доступ к которым есть у «Известий».