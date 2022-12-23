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Конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах

В США утвердили равную оплату для спортсменов мужского и женского пола. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обеспечивающий равную компенсацию для американских женщин, участвующих в международных соревнованиях.

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