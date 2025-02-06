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  • Юрис Хартманис
    ГеройРаненый гвардии р...
  • александр муравьев
    Такое сплошь и рядом. Я ни одной диспансеризации не проходил. В карточке написано что все прошёл.Владельца сети кл...

Военный хирург спас бойца, проведя операцию в полевых условиях в зоне СВО

Военный хирург спас бойца, проведя операцию в полевых условиях в зоне СВО

Военный хирург, командир операционно-перевязочного взвода медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ с позывным Тополь рассказал о проведении сложной операции в полевых условиях.

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