Более 100 единиц спецтехники поставит Газпромбанк Лизинг для Новосибирска

Газпромбанк Лизинг и Городской центр организации дорожного движения Новосибирска (МБУ «ГЦОДД» города Новосибирска) заключили контракт на оказание услуг лизинга 103 единиц специализированной техники для дорожно-благоустроительного комплекса.
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