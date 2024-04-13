Сексистский скандал и опрометчивые заявления: как Царукян стал «злодеем» перед турниром UFC 300

В преддверии турнира UFC 300 в Лас-Вегасе Арман Царукян стал одним из самых обсуждаемых бойцов лиги. Он попал в сексистский скандал, когда ответил на непристойный вопрос одного из болельщиков о двукратной олимпийской чемпионке по дзюдо Кайле Харрисон.