Сексистский скандал и опрометчивые заявления: как Царукян стал «злодеем» перед турниром UFC 300

В преддверии турнира UFC 300 в Лас-Вегасе Арман Царукян стал одним из самых обсуждаемых бойцов лиги. Он попал в сексистский скандал, когда ответил на непристойный вопрос одного из болельщиков о двукратной олимпийской чемпионке по дзюдо Кайле Харрисон.
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