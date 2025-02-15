В Кронштадте возложили цветы в память о воинах-интернационалистах

Последний советский солдат покинул Афганистан ровно 32 года назад На территории Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте возложили цветы к мемориальной доске 8-й роте морской пехоты в День памяти воинов-интернационалистов.
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