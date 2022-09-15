Футбольный болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за незаконное дело

В Новосибирске суд взыскал 1,8 млн руб по иску футбольного болельщика за незаконное дело Октябрьский районный суд Новосибирска частично В Новосибирске суд взыскал 1,8 млн руб по иску футбольного болельщика за незаконное дело Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Виктора Афанасьева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование — мужчину приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в массовой драке между фанатами ФК «Сибирь» и «Енисей».