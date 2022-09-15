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Футбольный болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за незаконное дело

Футбольный болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за незаконное дело

  В Новосибирске суд взыскал 1,8 млн руб по иску футбольного болельщика за незаконное дело Октябрьский районный суд Новосибирска частично  В Новосибирске суд взыскал 1,8 млн руб по иску футбольного болельщика за незаконное дело Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Виктора Афанасьева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование — мужчину приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в массовой драке между фанатами ФК «Сибирь» и «Енисей».

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