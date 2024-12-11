Сергей Жуков попросил Бастрыкина помочь в спорах о правах на песни «Руки Вверх!»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой помочь в оспаривании прав на песни музыкального коллектива.