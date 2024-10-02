Посол РФ в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию по электронной визе

Внедрение с 1 августа 2023 года электронной визы значительно увеличила туристическую привлекательность России для жителей Китая, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью, опубликованном 2 октября РИА Новости.
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