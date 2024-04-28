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Впервые ученые определили возраст первого организма, способного светиться

Впервые ученые определили возраст первого организма, способного светиться

Ученые впервые определили возраст первого организма, способного светиться. Согласно результатам исследования, первый организм, способный светиться, появился уже на рубеже кембрийского периода, около 542 миллионов лет назад.

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