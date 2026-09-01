В Колумбии на видео сняли, как байкер на скорости влетел в автобус в ДТП

В Колумбии байкер на скорости влетел в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. «Необычное ДТП произошло в городе Буга на западе страны.
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