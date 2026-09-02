Dyson представил первую электрическую зубную щётку с камерой

Dyson выходит на рынок ухода за полостью рта с электрической зубной щёткой CameraJet. Устройство оснащено камерой и системой точечных водяных струй, которые предназначены для очистки пространства между зубами — зон, которыми многие регулярно пренебрегают.
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