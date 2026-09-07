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Харченко призвала суммировать северный стаж для досрочного выхода женщин на пенсию

Харченко призвала суммировать северный стаж для досрочного выхода женщин на пенсию

Депутат фракции ЛДПР Мария Харченко призвала суммировать северный стаж для досрочного выхода женщин на пенсию.

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