Герой ДНР «Воробей»: Как я попал служить во взвод Гиви

Герой Донецкой Народной Республики гвардии капитан командир первой штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» Роман Воробьев с позывным Воробей рассказал «Известиям», как пошел защищать Донбасс и попал на службу к комбату ДНР Гиви.
Герой Донецкой Народной Республики гвардии капитан командир первой штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» Роман Воробьев с позывным Воробей рассказал «Известиям», как пошел защищать Донбасс и попал на службу к комбату ДНР Гиви.
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