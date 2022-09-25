Русская весна

115 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Герой ДНР «Воробей»: Как я попал служить во взвод Гиви

Герой ДНР «Воробей»: Как я попал служить во взвод Гиви

Герой Донецкой Народной Республики гвардии капитан командир первой штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» Роман Воробьев с позывным Воробей рассказал «Известиям», как пошел защищать Донбасс и попал на службу к комбату ДНР Гиви.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх