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Мировое обозрение

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Рост профицита КНР вызвал риск нового «китайского шока» в мировой торговле

Рост профицита КНР вызвал риск нового «китайского шока» в мировой торговле

Китай вновь оказался в центре тревожного экономического сюжета. Колумнист Financial Times Райан Авент прямо заявил: мир вступил в фазу «китайского шока 2.

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