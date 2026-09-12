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Кожа постоянно краснеет? Что нужно знать о розацеа и правильном уходе

Кожа постоянно краснеет? Что нужно знать о розацеа и правильном уходе

Розацеа – хроническое заболевание кожи, которое чаще всего проявляется стойким покраснением лица, заметной сосудистой сеткой, а иногда отёчностью и высыпаниями в виде папул и пустул.

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