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«Тот случай, когда никакой ИИ не нужен»: Андрей Григорьев-Апполонов рассекретил архивные кадры из 80-х

«Тот случай, когда никакой ИИ не нужен»: Андрей Григорьев-Апполонов рассекретил архивные кадры из 80-х

Андрей Григорьев-Апполонов устроил сеанс ностальгии в личном блоге и запустил собственный вирусный тренд.

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