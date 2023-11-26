Как реализуется национальный проект «Культура» в Самарской области

В течение 2019 – 2023 годов в рамках нацпроекта «Культура» модернизировано 57 муниципальных учреждений культуры (за счет средств федерального бюджета – 47 объектов), в том числе построено и реконструировано 3 сельских дома культуры, капитально отремонтированы 41 сельский дом культуры, 6 детских школ искусств, 3 муниципальных музея; реконструировано 2 детских театра (2-й пусковой комплекс театра юного зрителя «СамАрт» и Самарский театр кукол).