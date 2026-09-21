Канцлер Мерц подтвердил продолжение реформ несмотря на выборы

Канцлер Германии Мерц, несмотря на падение популярности до 14% и давление из-за экономической стагнации, подтвердил намерение продолжать реформы.
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