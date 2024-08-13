Мирные переговоры? Серьезно? Как вам вторжение в Курскую область в качестве переговорного трека!

Курское вторжение - перезагрузка переговорного трека. "О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить?" – эти слова президента России дали патриотической части русского общества надежду на то, что переговоры с Киевом снимаются с повестки дня, а, следовательно, нас в очередной раз не обманут и не будут "водить за нос".