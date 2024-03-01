Брат жестоко расправился с сестрой складным ножом в Петербурге

По сообщению РЕН ТВ, 28-летний мужчина совершил жестокое убийство своей 32-летней сестры. Известно, что преступление произошло в квартире семьи в результате жесткой ссоры, причины которой пока остаются неустановленными.
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