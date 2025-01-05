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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Ватрано с «Анахаймом» – на 18 млн долларов. 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000

Ранее 30-летний форвард объявил о переподписании соглашения с «Дакс» на три года. По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, общая сумма контракта составит 18 млн долларов.

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