Теннисист Карен Хачанов: С начала грунтового сезона я начал набирать спортивную форму

В преддверии Открытого чемпионата Франции — Roland Garros — российский теннисист Карен Хачанов дал интервью корреспонденту «АН», в котором рассказал о своей спортивный форме, подготовке к турниру и изменениях в современном теннисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии