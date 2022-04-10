Винер о том, что призеры Пекина-2022 получат денежные выплаты вместо автомобилей: «Очень это приветствую и лишний раз снимаю шляпу перед нашим президентом и государством»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев России заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2022 на денежные выплаты.
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