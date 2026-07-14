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Трамп разозлился на союзников. Европу заставили не полагаться на США

Трамп разозлился на союзников. Европу заставили не полагаться на США

Союзники США больше не рассчитывают на помощь Вашингтона в противостоянии с Россией. Теперь они в срочном порядке обсуждают условия автономного выживания Уэс Косова (Wes Kosova) Когда 7 и 8 июля союзники США прибыли на саммит НАТО в турецкой Анкаре, то настраивались на непростые дни.

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