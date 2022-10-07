В Челябинской области задержаны подозреваемые в незаконной рубке 168 деревьев на 7,5 млн рублей

В межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский» поступило заявление от представителя Главного управления лесами Челябинской области о том, что на участке Травниковского лесничества в Чебаркульском районе подрядная организация, имеющая разрешение на рубку, излишне вырубила 128 деревьев сосны.
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