В Челябинской области задержаны подозреваемые в незаконной рубке 168 деревьев на 7,5 млн рублей

В межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский» поступило заявление от представителя Главного управления лесами Челябинской области о том, что на участке Травниковского лесничества в Чебаркульском районе подрядная организация, имеющая разрешение на рубку, излишне вырубила 128 деревьев сосны.